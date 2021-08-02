日本新冠疫情進入第五波大流行，首都圈與沖繩縣和大阪府2日起展開新一輪緊急事態宣言，針對全國知事會議建議政府執行嚴格限制外出的封城措施，官房長官加藤表示現行制度下，在日本不可行。

日本政府上周追加埼玉、千葉、神奈川等首都圈3縣以及大阪府為緊急事態宣言對象，並對東京都和沖繩縣延長宣言期限到31日；北海道、京都府、福岡縣等5地，則頒布次一級的防止蔓延等重點措施，限期亦到31日。

全國知事會1日召開新冠對策總部視訊會議，與會44位知事呼籲，在高傳染性的Delta變種病毒株蔓延下，為防止人員流動增加染疫風險，民眾在暑假期間和盂蘭盆節，盡量取消或延後跨行政區旅行和返鄉；北海道知事鈴木警告，如果民眾不配合，恐將演變為史上最大危機。

但緊急事態宣言擴大後的第一個工作日，各地仍見人潮，共同社報導，也許是防疫疲勞加上奧運導致民眾鬆懈。一位搭電車的通勤族表示，「也許很多人覺得正在辦奧運，所以自己可以外出。」在神奈川縣府大樓附近的JR關內站，一名白領坦言，車廂和疫情前一樣擠滿人，對宣言效果質疑。大阪府車站同樣出現繁忙人流，居民說已習慣緊急事態，沒啥危機感，況且正在辦奧運，舉國進入祭典般輕鬆氣氛，他對控制疫情沒信心。

面對第五波疫情來勢洶洶，官房長官加藤2日在記者會中，針對全國知事會在緊急建議中，呼籲政府實施嚴格限制外出的封城措施，表達謹慎態度，解釋現行制度下「在日本不可行，將嚴重限制私權」。