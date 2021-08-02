8月2日，北京三里河路5號院已封閉管理，該小區鄰近新增病例所在的國興家園。（中新社）

北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第229場新聞發佈會今天舉行，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，今天（8月2日）0時至15時，北京市新增1例京外關聯本地新冠肺炎確診病例，為7月29日公佈確診病例的密切接觸者。這名新增確診病例住在海淀區國興家園，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及人員1萬多人。

新華社報導，確診病例住址為北京市海淀區首體南路20號國興家園。7月25日從長沙南站乘坐高鐵G486赴北京，當日21時26分到達北京西站，出站後乘坐私家車至海淀區國興家園。

7月29日病患主動向社區報備並按要求進行集中隔離觀察，首次核酸檢測結果為陰性。自述其7月30日出現咳嗽等症狀，7月31日出現發熱症狀，8月1日核酸檢測結果為陽性，轉至定點醫院，綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，8月2日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

北京市海淀區人民政府副區長林航表示，疫情發生後，海淀迅速集中隔離密接人員。目前，已將國興家園六號樓所有人員全部判定為密切接觸者並落實相關管控措施，將進一步對7月26日以來曾到訪國興家園的人員進行密接排查。

林航說，目前國興家園小區周邊相關社區及單位已經封控，共涉及人員1萬多人。封控區域內所有單位和公共場所全部關停，人員只進不出，嚴格落實管控措施。同時，立即啓動全員核酸檢測。截至目前，已採集樣本4500例，檢測結果待報。

龐星火表示，北京市已出現多個京外關聯本地確診病例，疫情防控處在關鍵階段。提醒廣大市民，近期到過南京市、張家界市、鄭州市等中高風險地區的返京來京人員，或通過各種渠道得知自己可能是密切接觸者的人員，請務必主動向所在社區（村）及單位報告。