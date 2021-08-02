因應疫情降為二級警戒，北市幼兒園、課照中心將逐步解封，並優先招收五類對象子女，議員汪志冰接獲民眾陳情指出，有身心障礙兒童或家長自身健康狀況較差，更需要私托協助，但竟未被市府納入優先招收名單。

汪志冰指出，身心障礙兒童學習速度較慢，需要更多學習資源，先前更是被優先安排小學入學，在此次幼兒園解封卻未被優先招收，而身障、高風險疾病家長，本身身體狀況就較差，同時還要照顧小孩，這個重擔恐難以負荷。

汪志冰表示，雖然私立幼兒園學生即將於7月底畢業，但由於9月就要進入小學就讀，許多銜接課程還需要幼兒園來進行教學，理應讓他們回幼兒園做相關準備，卻也被市府所忽略，而陳情人透過1999向市府陳情，至今未獲回音。

汪志冰要求，教育局應將身心障礙兒童、家長為身心障礙的兒童，以及私校及非營利大班生納入幼兒園優先招收的對象，減輕家長的負擔。

對此，副市長蔡炳坤指出，沒有所謂排除身心障礙兒童，目前是開放五類，包括醫療人員、警消人員、中低收家庭、雙薪家庭沒有親屬可以協助照顧等，第五類就是經專案評估有照顧需求者，身心障礙兒童可以用第五類的方式入學。

蔡炳坤強調，7月27日至8月9日這一波先降載一半，密切注意運作、教學與照顧上的問題，如果有需要8月9日之後再增加招收，例如從50％提升到75％，進行滾動式的修正。