東京奧運棒球項目2日晚間由2支尚未吞敗的球隊正面交鋒，日本隊王牌投手田中將大僅投3.2局失3分退場，5局打完日本以5比6暫時落後美國隊。

A組第1的日本此役推出具有7年美職經歷的田中將大先發，迎戰B組第1的美國隊，美國隊則派出光芒3A潛力新秀投手貝茲(Shane Baz)。

32歲的田中將大2008年時也曾代表日本出征北京奧運，棒球相隔13年重返奧運，他也再度披上國家隊戰袍，不過田中將大在小組賽2場比賽都未出賽，今天是他本屆東奧初登板。

一下場田中將大就連飆2次三振，雖然被第3棒奧斯丁（Tyler Austin）敲出二壘安打，但再用三振化解危機，隊友則在3局下給予火力支援，日本靠著3支安打、2次保送先攻下2分，取得2比0領先。

但前3局未失分的田中將大在4局上卻碰上亂流，1出局後保送第4棒的卡薩斯（Triston Casas），再被弗雷塞（Todd Frazier）敲出二壘安打失分，之後再投出觸身球，柯洛茲瓦里（Mark Kolozsvary）敲安攻下追平分，雖然田中將大三振下一棒打者，但又被艾倫（Nick Allen）敲安後退場，日本緊急換上岩崎優才踩住煞車。

4局下日本靠著保送、觸擊短打及安打追平比分，但5局換上來的第3任投手青柳晃洋連續被敲2支安打，再被卡薩斯敲出3分炮，美國取得6比3領先。

5局下鈴木誠也陽春炮追回1分，淺村榮斗、菊池涼介敲安在下一城，5局打完日本以5比6落後。

雙方先發投手此役都無法投完5局，田中將大先發3.2局用69球，投出6次三振、2保送，被敲6支安打、失3分皆為自責分；美國隊先發投手貝茲則僅投2.2局，被敲5安，投出3次保送、1次三振，失掉2分。