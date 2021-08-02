輪式兩用潛水貨車已成功研發完畢現正路試中！（臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

近日比颱風還劇烈的西南氣流發威，造成中南部多處淹水、豪雨成災，路崩、溪水暴漲、車輛滅頂等意外消息不斷。但有人分享一段讓人震驚的影片，只見一輛貨車泡在水中幾乎滅頂，卻依舊緩緩「破浪前進」，讓眾多網友嘖嘖稱奇，還有人打趣表示，難怪政府要推潛艦國造，原來「民間已經有這種實力了」。

有網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享一段12秒影片，並發文「輪式兩用潛水貨車已成功研發完畢現正路試中！」，影片中只見民雄交流道附近道路遭大水淹沒，一輛貨車幾乎滅頂，只剩一點點車頂和車斗露出水面，但貨車依舊緩緩向前進，彷彿是悠游水中只露出一點身軀的鱷魚，或是一艘陸上潛艦。

眾多網友看完嘖嘖稱奇，紛紛回應：「好強~」、「這車太屌了」、「求什麼牌貨車 肯定大賣」、「這分明是貨車造型的潛水艇~想騙我」、「這是開過去的，還是飄過去的…」、「高手在水裏」、「我懷疑這台一定是變型金鋼」、「難怪蔡英文政府要潛艦國造！原來民間已經有這種實力了」。

不過有網友表示這是2018年的舊片，並非近日發生，且影片中的貨車「是一對年長夫婦開的三代堅達，堅達的進氣口在後窗拉到快車頂」、「有些貨車原廠配備進氣呼吸管在後頭很正常啊，本來就能特定距離內安全涉水，又不是前天奧迪一下硬闖涵洞水拋錨，配上相當低科技的電路配置，大不了換新也沒多少錢。急劇淹水國家最實在三種車，卡車，貨車，越野車，前提是都不能豪華智慧」、「5期6期的開下去直接掛了」。