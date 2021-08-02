俄羅斯正在大規模升級改造西伯利亞大鐵路，以及其他遠東鐵路交通基礎設施。中國與澳洲交惡後，這可望幫助俄國把更多煤炭、農產品等出口到中國。同樣地，莫斯科也看到美中交惡能提升俄國歐亞大陸橋作用，往來中歐之間的商品貨物經俄國運輸會更安全可靠，這或將成為俄國對華關係新賣點。

西伯利亞大鐵路（簡稱西鐵）和貝加爾-阿穆爾大鐵路（簡稱貝阿鐵路）第一階段的升級改造工程，預計今年全部完成。西鐵又稱第一歐亞大陸橋，連接俄國首都莫斯科和遠東港市海參威，全長9288公里，為世界上最長的鐵路線。貝阿鐵路則是第二條橫貫西伯利亞的大鐵路，西起貝加爾湖北岸烏斯季庫特，東至阿穆爾河畔共青城（阿穆爾河即中俄界河黑龍江），全長4234公里。

5月間，俄國總理米舒斯金下令撥發巨資，開始第二階段西鐵和貝阿鐵路的升級改造工作，這一工程預計2024年結束，其中將建設1千3百公里長的鐵路線路，屆時俄國與中國，以及與遠東太平洋港口之間的交通運輸能力會大幅提升。近來，俄國總統普丁也不斷親自過問和介入遠東鐵路交通基礎建設，顯示他對此格外重視。

美國之音2日報導說，中國停止購買澳洲的煤炭、農產品及其他商品後，出口結構與澳洲相似的俄國看到了機會。一些俄羅斯中國問題學者說，俄國本可以替補澳洲搶占中國市場，但由於遠東地區鐵路運輸能力嚴重不足和當地基礎設施老化，這使得俄國在西伯利亞東部開採的煤炭無法大量出口到中國。遠東鐵路網基礎設施升級後，無疑地能幫助俄國改變這一局面。

3月間，蘇伊士運河一度遭長榮海運巨型貨櫃輪「長賜號」堵住，這令中國海上交通運輸的可靠性和安全性更受關注。俄國同樣期望利用這一機會打造歐亞大陸橋。俄國網媒《觀點報》最近報導，在中國與歐洲兩地之間交通運輸中，使用俄國西鐵運輸的比重目前已能達到60％。《獨立報》則稱，與使用蘇伊士運河的海上線路相比，使用俄國西鐵可讓歐亞之間的貨物運輸時間減少兩個星期。

與此同時，一些俄國戰略分析人士也開始鼓吹，美中交惡後，經俄國的陸路交通運輸要比中國的海上通道更加安全。不過，與過去沙俄時代和蘇聯時期政府一樣，普丁政府在升級改造遠東鐵路時同樣面臨著資金，尤其是人手嚴重不足的挑戰。