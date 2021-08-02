《薄荷糖》文素利。（甲上提供）

韓國名導李滄東先以作家身分聞名，而後轉任電影導演，極富文學底蘊與創作能量的他，導演生涯至今每部電影都是自編自導，擅長塑造令人過目難忘的鮮明角色，經典作《薄荷糖》故事架構橫跨多個韓國重大事件，犀利指出社會動盪如何徹底改變男主角的人生，採用倒敘手法呈現，更加考驗演員在鏡頭前的功力。

該片獲英國《衛報》評為「20大韓國經典電影」，權威外媒《紐約時報》更給予高度好評：「李滄東的導演功力與薛耿求的演技實力，讓這部電影超越國界，全球觀眾都為之落淚。」就連人氣韓劇《請回答1988》、《請回答1994》以及《哲仁王后》都曾在戲劇橋段中致敬，再再展現其影響力。

有趣的是，導演李滄東堪稱是韓國最強「影帝影后製造機」，許多演員都在演出李滄東的作品後成功鍍金，包含「韓國大滿貫影后」全度妍、「國民影帝」宋康昊，《薄荷糖》讓薛耿求、文素利聲名大噪，新生代演員劉亞仁、全鐘瑞也憑藉著《燃燒烈愛》於國際影壇一鳴驚人，兩人闊別許久之後再聚首，就在今年百想藝術大賞分別勇奪影帝影后殊榮，讓影迷們直呼李滄東導演選角眼光太精準。

慧眼獨具的李滄東，選中了當時還未成名的薛耿求獨挑大樑，與沒有電影演出經驗的文素利，2人都曾透露拍攝時給自己極大壓力，薛耿求坦言當年拿到《薄荷糖》的劇本時，還在回家路上就忍不住一口氣看完，驚嘆這劇本像是小說般精采，決定賭上影壇生涯一搏，最後拿下青龍影帝與大鐘獎新人獎，更接連和文素利共演《綠洲》，助攻文素利在威尼斯影展奪得最佳新人獎。

近期文素利上節目受訪時也回憶起出道處女作《薄荷糖》，曝光當年心情：「很多人說我那是極度衝擊性的出道，因為是競爭率兩千分之一的甄選，第一部電影就是當女主角，但我的外型又不是非常突出，那時候其實有被說了很多話。」接著分享對劇本的看法，「不知道有沒有機會出版成書，但若是出版了，希望大家讀一讀導演的文字，相信會有和電影不同的感受。」

《薄荷糖》描述在千禧年前夕，金英浩（薛耿求飾）依約到了年少時同伴們的河邊聚會，他們曾在這裡各自訴說夢想，也是金英浩與暗戀已久的初戀情人尹順林（文素利飾）擁有最美好回憶的地方。但景物依舊，金英浩卻完全變了個人，在過往朋友們眾目睽睽下，站到了鐵軌上尋短，痛苦大喊「我想回到過去」。故事以他的死亡開始倒敘展開，曾經意氣風發的少年歷經風霜，命運的峰迴路轉讓他成了自己不想成為的人。電影將在6日以4K修復版本上映，凡至戲院觀看電影即可憑票根至戲院櫃台領取電影典藏原文海報一張，數量有限送完為止。