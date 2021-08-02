曾文水庫2日下午5點水位達226.82公尺，距離滿水位230公尺，僅剩318公分，南水局進行調節性放水。（南區水資源局提供／張毓翎台南傳真）

國內蓄水量最大的曾文水庫5月底蓄水率約3％，連嘉南二期作供灌與否都岌岌可危，所幸受雨神眷顧下，2個多月足足進帳逾4億噸，2日晚間8點蓄水率已飆破89％，南水局今天下午5點進行調節性放水；預計明天啟動溢洪道洩洪約1天，放流4000萬至6000萬噸水量。

曾文水庫今年5月在水情最嚴峻時期，蓄水率僅約3％，當時蓄水量只剩1000多萬公噸，連嘉南二期作供灌與否都岌岌可危，所幸6月後滯留鋒面、西南風接力襲台，讓曾文水庫大進補。

低壓帶和西南風影響，台南地區已連續3天降下豪大雨，曾文水庫截至2日晚間8點蓄水率已超過89％，蓄水量達4億5512萬噸，連同烏山頭水庫的合計蓄水量為5億3259萬噸。

曾文水庫2日下午5點，由於水位達226.82公尺，距離滿水位230公尺，僅剩318公分，南水局進行調節性放水約270萬噸。南水局副局長蘇柄源表示，曾文水庫上游持續降雨，3日啟動溢洪道洩洪，並會視降雨情形調整。