余祥銓立刻出手打破海產對李亞萍的幻想。（中天綜合台提供）

男星海產近日與交往3年的女友評評登上《小明星大跟班》「情人版真心話大冒險」特輯，評評被主持人吳宗憲問到「恩愛時曾幻想過誰的影子」時，她激動喊「劉冠廷」，並提到：「海產的本名叫劉威廷，差1個字差這麼多？而且有一次我還不小心叫錯，但好險他都沒在聽我講話才沒有被發現。」雖然吳宗憲認為這也算精神出軌，但仍不忘替評評圓夢，直接現場幫她call out，看著女友興奮向電話另一端的偶像告白時，海產相當吃味，就在這時吳宗憲拿回手機後，才發現撥錯電話，其實接起這通電話的人是陳大天。

接著海產也被問到「最近的一次春夢女主角是誰」，他大膽透露自己喜歡姐姐型，但交不到只好自行想像，更語出驚人地表示「常和余祥銓一起錄影後，我才發現她（李亞萍）就是我夢中那個女人。」見一旁余祥銓正準備向余天打小報告，海產連忙解釋是因錄影認識了李亞萍，互相交換聯繫方式後，對方都會主動傳早安圖，讓他誤以為2人已有「情愫」，還不死心積極描述夢中情景：「從我國中、高中，亞萍姐陪著我長大，她對我不是那種媽媽對小孩的愛，因為亞萍姐在我夢境一直都很美，而我是一直茁壯的小男孩，我們越來越適合了。」愈描愈黑的內容，讓余祥銓立刻出手打破海產幻想：「我媽對海產有一個評價，她說那個海產還蠻好笑的，可是他長得好醜，而且這不是在夢裡，這是真的！」

之後又被問到「曾經跟哪位女藝人告白」，海產慌忙解釋告白女藝人的事是在與評評交往前，「我以前是《大學生》出來的，有一陣子跟蘿莉塔其實在上節目搞笑之外，私底下會一起對本之類的，久了我們開始會關心對方」，這互動持續1年之久，只因他不善於表達才沒走到一起，評評按耐不住爆發：「他是騙人的，他剛剛講的這段一定是真的，他的表情不對，而且他現在跟蘿莉塔還是很好。」所有人立刻驚呼該不會評評才是第3者，Sandy也驚訝提問：「妳的意思是指可能是你們在一起的期間發生的？」評評相當走心地回：「我介入你們了嗎？剛剛你們錄影前還在傳訊息耶！」節目每週一至週五晚間10點中天綜合台播出。