衛福部食藥署今日公布高端疫苗EUA審查會議紀錄，時力立委陳椒華今日發布新聞稿表示，審查會議並無明訂核准製造期間、未來保護效益報告之審查程序及約束力，對於是否符合國際標準也未知，呼籲食藥署盡快對外說明。

陳椒華指出，審查會議的結論中並無明定「有效核准製造期限」，僅以「依法訂定」帶過，意即高端疫苗的EUA緊急授權恐能無限期延長，對比各國針對緊急授權所賦予的相關配套及條件，恐存在一定程度之落差，倘若未來高端疫苗接種作業產生相關疑慮，可能面臨缺乏撤銷其緊急授權之明確要件。

陳椒華說，高端疫苗核准製造條件中，雖要求核准後一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告，但並未明訂保護效益的要求標準，對於未來可能之審查程序也未著墨，因此不免令人質疑，未來該報告是否不論結果優劣，衛福部對於高端疫苗之約束力皆無法有效展現。

陳椒華質疑，高端疫苗雖審查通過EUA，惟對於疫苗有效力之要求似乎未臻明確，這樣的緊急授權是否合乎國際標準？

陳椒華表示，這次公開的會議記錄，衛福部「基於各項事由」針對個別委員之審查意見進行去識別化，呼籲食藥署應在去識別化的前提下對於部分資訊仍盡可能公開，如出席委員名單等等。

陳椒華指出，會議記錄並未揭露對於安定性試驗之相關資訊，是否代表高端並未針對安定性進行試驗，不得而知，呼籲食藥署及高端應針對該項進行說明，因疫苗之安定性將連帶影響疫苗的保存運送，往常食藥署針對該項之審查及要求皆十分嚴格，應重視並對外說明。