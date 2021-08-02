被視為華爾街大空頭的Rosenberg Research經濟學家David Rosenberg近期表示，Delta變種病毒在歐美擴散，讓各地新增確診病例大增，加上美國政府祭出龐大的財政法案支撐經濟已經觸底，復甦腳步恐怕緊縮，甚至逼得股市重挫。

據《CNBC》報導，美國商務部上周公布2021年第二季經濟成長率，季增年率來到6.5％，雖優於上季經濟成長率6.3％，但大幅遜於經濟學家預估的8.4％，不過已經回到2020年夏季受到疫情重創前的水準。

David Rosenberg受訪提及，必須面對未來幾個月經濟下滑做準備，投資人不需要放棄股市，但強調自己不會參與已經進入通縮周期的市場交易。David Rosenberg認為，目前經濟復甦又面臨Delta變種病毒蔓延，市場表現與經濟脫節，股市已經無法反應經濟基本面的狀況，散戶投資人正在加劇該問題，聲稱股市目前已經變成某種層面的賭場。

David Rosenberg雖然過去很長一段時間看衰市場表現，但是美股在去年因疫情爆發崩盤後，迅速在1個月時間收復跌勢，並陸續在這1年時間屢創新高紀錄，主要是美國聯準會(Fed)與美國財政部聯手救市下，讓市場以史無前例的速度恢復信心，創史上最短的熊市。就算美股在7月一度出現去年10月以來單日最差表現，但隨後就創下新高紀錄，這讓David Rosenberg的悲觀主義認為的市場慘況，一直沒機會發生。

David Rosenberg表示，使用Reddit論壇和Robinhood平台的投資人，以及沒有購買美國公債的投資人，基本上就是在進行投機行為，為最大笨蛋理論（Greater Fool Theory）等基礎購入資產。David Rosenberg為防禦風險來臨，建議投資人考慮在投資組合增加防守型股票，特別是公營事業；醫療保健以及必需性消費類股。