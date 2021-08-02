《哭聲》羅泓軫導演擔任《薩滿》監製。（車庫娛樂提供）

被韓媒喻為「今年最不對勁電影」的《薩滿》，由《哭聲》羅泓軫導演監製，攜手《鬼影》、《淒厲人妻》泰國導演班莊比辛達拿剛執導，故事敘述在泰國東北部的一個小村落，有個世襲的薩滿巫覡家族，在3個月的時間內，他們周遭所發生的神祕驚悚故事。不僅榮獲今年富川國際影展最大獎─最佳作品獎，截至8月1日，目前在韓國累積票房也已飆破84億韓元（約新台幣2.2億），觀眾看完後，都折服於電影所營造出的極為驚悚恐怖的氛圍，直呼「想逃出戲院」。

該片是羅泓軫導演繼《哭聲》後，睽違5年參與的作品，這次他擔任監製，參與企畫、製作、劇本撰寫，他表示：「我想竭盡全力製作一部真的非常可怕的恐怖電影，這就是《薩滿》的開端。在寫劇本原案時，腦海中就浮現時常下著雨的森林，未鋪柏油的黃土路等景象。後來想到了班莊比辛達拿剛導演，就聯絡了他，很自然地將故事舞臺設定在泰國。」對於這次不親自執導，羅泓軫導演表示：「我不曾想過要親自執導《薩滿》，在累積作品的過程中，只會反覆產生類似的內容，對於如何有別於前作這點讓我十分苦惱。最希望能呈現和《哭聲》不同的感覺，不希望2部有相似感。」

泰國鬼才導演班莊比辛達拿剛則表示：「我是羅泓軫導演的死忠粉絲，當初收到他的聯絡時我非常興奮，很開心！在讀了劇本原案後，我獲得許多靈感，覺得應該能創作出嶄新層面的電影。」故事以泰國的巫覡信仰為主軸，電影中的許多習俗儀式都十分寫實，羅泓軫說：「多虧有班莊比辛達拿剛導演詳細地取材和細膩執導。班莊比辛達拿剛導演花了很長的時間在搜集關於泰國巫覡信仰的資料，這讓電影中巫覡們的場面更加寫實。」對於世上是否真有鬼神存在，羅泓軫則透露：「在執導《哭聲》時，我真的很好奇究竟幽靈是否存在，還深入進行調查，我相信這世上一定有鬼。」甚至自爆「其實我很膽小，膽小到不敢看恐怖電影的程度」。電影將於25日在台上映。