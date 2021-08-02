2010年在職棒球場一炮而紅的「象迷娘」陳天仁，2019年因合作三立華劇《必勝大丈夫》結識大她9歲的同劇演員周孝安，兩人低調交往1年後情定終身，雙雙升格準爸媽，女兒「小胡椒」即將在10月出生。 90後的陳天仁甜美可愛，在螢光幕前一直給人陽光美少女的印象，很難想像她已經升格當準媽媽。她透露夫妻倆原本打算在今年中展開做人計劃，沒想到孩子提早報到。「一開始肚子痛以為是月經，但等了2、3天都沒來，想說買個試紙來驗驗看，沒想到就中了。」

雖然原本就有生小孩的打算，但陳天仁坦言發現懷孕時心情還是挺複雜，畢竟懷孕會讓身體產生各種變化，孩子的出生也意味著失去自由。「當時一瞬間覺得有點沈重，但因為我跟孝安已經討論過很多次，想說孩子既然選擇在這時候來，就當做人生的禮物，順其自然接受。」

由於懷孕初期嚴重腹痛，她連吃了3個月的中藥安胎，安胎期間臉上還爆出超大痘痘，差點留下痘疤，好在害喜反應並不明顯，唯一一次孕吐是空腹吃維他命又在太陽下走路，因為不想讓老公看到，還衝下車躲到旁邊吐，被朋友虧偶包超重。

現在她每天晚上都要跑7、8次廁所，「因為上廁所會伴隨宮縮，回到床上必須先調整呼吸才能睡覺，但往往剛要睡肚子又硬了（宮縮），只好再去廁所，整個心累。」

她懷孕前3個月吃不太下東西，還因此瘦了兩公斤，但之後恢復食慾就開始進入暴食模式，每天狂吃薯條、炸雞、披薩，睡前還會吃泡麵，沒多久就胖了10公斤。「先前沒料到會胖這麼多，想說不用特別買孕婦穿的衣服，結果有一天發現所有褲子（包括內褲）都穿不下，才趕快上網去訂孕婦褲。」現在她不敢再吃宵夜，也把原本愛吃的蛋糕、果凍換成蘋果、荔枝等天然的甜食，但看到美食還是會流口水，大嘆孕婦難為。

她說有陣子特別愛吃胡椒豬肚，喝酸辣湯也是狂倒胡椒粉，後來發現懷孕，索性將寶寶小名取作「胡椒」。小胡椒和馬麻一樣活力十足。她苦笑說半夜常會被女兒踢醒，原本以為是地震，後來才發現是寶寶在動，「力道大到整個人都在晃」。透露第一次胎動覺得有點噁心，跟老公說「肚子裡有東西在動很像異形」，結果被嗆「有人會這樣說自己小孩嗎？」讓人啼笑皆非。

再過兩個月就是預產期，她擔心孩子太大會不好生，每天都會提醒寶寶要控制體重，「我都跟她說大概長到2900克～3300克就差不多，不然媽媽會很難生」。期待生出天秤寶寶的她不時也會提醒女兒在肚子裡待好待滿，「等過了9月23日半夜12點以後，隨便什麼時候出來都沒關係」，現在她偶爾會聽交響樂、英文歌做胎教，期待北鼻在胎內培養音樂素養與語言天賦。

熱愛陽光、沙灘的陳天仁，原本計劃跟老公一起去墾丁和小琉球渡假，穿上比基尼拍美美的孕婦照，不料衣服都準備好了，卻碰上本土疫情爆發，「原本想說進入安全期以後要好好去小島放鬆，還要上健身房運動、學插花、畫畫，結果三級警戒什麼都不能做，只能每天在家追劇看電影，簡直快瘋了」。每天關在家裡又睡不好，讓她覺得自己快變成大媽，只好用化妝紓壓。

她透露老公在防疫期間也很無聊，常蹲在角落和毛小孩講話，「有次聽到他對狗狗喃喃自語說『第一次見面你好像沒有很喜歡我』整個大笑，不知道是不是在家待太久被關傻了。」她說兩隻毛孩可能也覺得悶，在家到處大便尿尿，吃飯也挑東挑西，讓她不得不放話「自己注意一點，以後小胡椒出生馬麻就沒空理你們了」。

在疫情期間產檢難免緊張，陳天仁為此特別戴上高防護力的口罩，結果到了診所發現整層樓只有她一個人看診，「其他人可能因為太害怕都取消了」，讓她暗自竊喜。後來她看到身旁不少懷孕的朋友都去打疫苗，向醫師諮詢後鼓起勇氣預約，每天刷新終於等到通知，「原本還有點忐忑不安，但很快就被叫到號，針頭『啵』一下就插進去，完全沒時間演內心戲」。她形容打完疫苗後「手完全抬不起來，就像廢了一樣超痠痛」，腋下還悶到起疹子，幸好除了手臂痠痛沒有其他不舒服的症狀，過兩天就完全恢復，讓她鬆了一口氣。

夫妻倆雖然相差9歲，但平常就像朋友一樣會打打鬧鬧，「雖然孝安對棒球沒興趣，但我們都很喜歡健身、溯溪、爬山，交往前就有聊不完的話，沒有感覺太多年齡的隔閡，只是有時候會聽不懂他的哏，比方說他之前播一個卡通的主題曲給小胡椒聽，我就整個狀況外，後來看影片才知道原來這個卡通叫做《叮噹貓》。」

有共同興趣的兩人價值觀也很類似，每餐飯一定要把食物吃完，用牙膏也要把最後一滴擠出來才丟掉，「我和孝安都很節省、不喜歡浪費，在生活上幾乎沒有需要磨合的地方，所以婚後住在一起還蠻輕鬆的，沒什麼適應期。」

她笑說，老公是神隊友，在孕期常會幫她按摩，看她不舒服會馬上查哪些食物可以緩解症狀，親自下廚煮給她吃。兩人先前曾討論孩子的教養問題，都認為不用特別分黑白臉，但要尊重彼此的管教方式，不能直接在孩子面前反駁對方，以免孩子無所適從。

雖然不久後就要迎接寶寶出生，但陳天仁坦言自己還沒有當媽媽的感覺。「現在還是很茫然，覺得自己還像個小孩，看著鏡子中的肚子覺得很不真實，可能要等孩子出生開始照顧以後才會有當媽媽的實感。」

形象陽光的她透露自己過去其實曾被負面情緒困擾，還曾經為此去看醫生，後來發現寫日記很有效，「比方說工作一天壓力很大，就可以在日記本寫下內心的感受，寫出來心情會好很多」。和周孝安以結婚為前提交往後，她意識到未來要扮演好人妻與母親的角色，必須先讓心靈變得強大，因此更加認真寫日記，努力讓自己保持正向思考。疫情讓她更珍惜與家人相處的時光，希望孩子出生後可以多帶她去戶外活動，讓小胡椒和媽媽一樣擁有正能量，知道無論發生什麼事都有轉圜的餘地，沒有想像中糟糕。

「看現在小孩出門都要戴口罩，也不能隨便去哪裡玩，真的覺得很辛苦。希望疫情趕快平息，讓孩子未來可以不用受這麼多限制。」她期待未來三口之家可以自由去想去的地方，盡情享受烏雲散去後的陽光。