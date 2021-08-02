一名29歲越南籍吳姓逃逸女移工，上月31日被人發現陳屍在桃園市後湖溪出海口防風林內，警方發現死者頭部有明顯外傷，且四周有噴濺血跡，且褲頭遭人解開研判為他殺，警方在2日晚間逮捕50歲王姓犯嫌，他避重就輕說與死者發生口角糾紛，一怒之下才會拿石頭將人砸死。

有漁民於上月31日中午，在桃園新屋區後湖溪出海口防風林內發現一具女屍，楊梅警方獲報到場，發現死者當時呈現仰臥狀態，且頭部有明顯外傷，四周圍有血跡噴濺痕跡，且死者衣衫不整，黑色長褲褲頭鈕扣及拉鍊遭人解開，且雙腳沒有穿鞋子，身上也未發現證件，初步研判有他殺之嫌。

警方確認死者身分，發現是一名越南籍逃逸女移工，警方調查死者平常都在新北市八里區活動，員警從棄屍地點開始追查，擴大調閱桃園、新北兩縣市死者可能出沒地點的監視器，進而發現死者與曾在在同一工廠工作的王男，在新北市八里區同上一部自小客車，懷疑王涉有重嫌，警方循線追緝，2日晚間在王男工作的工廠將人逮捕。

王男離婚，在犯案後還正常上下班，到案後他供稱與死者只是一般的朋友關係，在7月23日當天邀約死者出遊，兩人一起到桃園永安漁港遊玩，雙方在聊天過程當中，卻遭死者奚落一番感覺瞧不起他，一怒之下才會動手毆打死者，並隨手拿起石頭往死者頭部毆打最後致死，至於死者是否有遭到性侵及確切死因，有待解剖後進一步釐清案情。