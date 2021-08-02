白俄羅斯一名奧運田徑女選手齊瑪諾斯卡亞（Krystsina Tsimanouskaya）指，白俄代表隊未經她同意，1日逼她退出奧運田徑預賽，並強行把她帶到東京羽田機場，但她拒絕回國，並透過社群媒體報警求救。在東奧官員陪同下，她1日在機場渡過了一晚，波蘭官員2日表示，她目前在波蘭駐東京的大使館內，人身安全，並已取得人道庇護簽證，計劃未來幾天內前往波蘭。

支援齊瑪諾斯卡亞的團體表示，齊瑪諾斯卡亞被白俄親政府傳媒攻擊，回國後可能有生命危險。

24歲的齊瑪諾斯卡亞上周在100米預賽中出局，原訂2日參加田徑200米預賽。她早前在社群媒體批評教練未預先通知，強迫她出戰未曾訓練過的4X400接力賽。但也有報導指出，齊瑪諾斯卡亞因在社群媒體上批評政府，而被國家隊除名。

白俄奧運代表團則發聲明，指基於齊瑪諾斯卡亞的心理狀態及情緒，終止其參賽資格。

齊瑪諾斯卡亞在社群媒體上傳影片，要求國際奧委會介入協助。國際奧委會表示，已請東京奧組委跟她溝通，並要求白俄羅斯奧委會提出書面解釋，未來幾天會決定下一步行動，並強調齊瑪諾斯卡亞現在安全無虞。

日本內閣官房長官加藤勝信亦回應此事，指將了解齊瑪諾斯卡亞的意願，採取適當行動。

波蘭外交部副部長（Marcin Przydacz）在推特上發文表示，已經向齊瑪諾斯卡亞提供人道簽證。據悉她將在數天內前往波蘭。

白俄羅斯總統盧卡申科去年被指控操縱選舉，引發大規模街頭示威抗議。盧卡申科下令對示威人士進行暴力鎮壓，大量反對派人士遭逮捕，其中也包含白俄羅斯國家運動員。