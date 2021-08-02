北市松山區民生東路5段一處大樓2日晚間近7時發生民眾墜樓，1名男子跌落在4樓的遮雨棚上，巨大聲響引發附近住戶報案，警消到場，需要進入社區才能抵達後陽台救助，初判已經沒有生命跡象，現仍在釐清墜樓原因當中。

警方根據墜落地點，在17樓住戶陽台發現有一張板凳，經查死者是60多歲獨居鄧姓男子，現已聯繫鄧男的弟弟到場，釐清墜樓原因，初步排除有外力介入。

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