男子17樓墜落4樓遮雨棚 警排除外力介入 20:552021/08/02 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市民生東路5段發生60多歲男子自17樓墜落4樓遮雨棚，警方初步排除有外力介入。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區民生東路5段一處大樓2日晚間近7時發生民眾墜樓，1名男子跌落在4樓的遮雨棚上，巨大聲響引發附近住戶報案，警消到場，需要進入社區才能抵達後陽台救助，初判已經沒有生命跡象，現仍在釐清墜樓原因當中。 警方根據墜落地點，在17樓住戶陽台發現有一張板凳，經查死者是60多歲獨居鄧姓男子，現已聯繫鄧男的弟弟到場，釐清墜樓原因，初步排除有外力介入。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 南投脫罩拍美照 飲料店董娘挨批 雨炸南台灣 水漫民宅急撤逾千人 #17樓 #墜落 #4樓 #遮雨棚 #到場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大里男子酒醉自殘 警拿出辣椒水制止 2名友人及員警遭波及 16:412021/08/02 社會 疑感情糾紛 基隆廟口夜市多名男子持刀闖店家談判 13:002021/08/02 社會 板橋半夜巨響！開車逆向衝撞5衰車 無照女：因為人家不開心 10:342021/08/02 社會 騎樓擺攤1年被檢舉29次 提告求撤罰法官不挺 12:202021/08/02 社會 通霄鎮運300頭小豬貨車 天雨路滑翻覆產業道路上 16:432021/08/02 社會 約砲遇奇葩男「投蛋式」激情交纏 她穿衣驚逃：竟當我鳥巢 12:492021/08/02 社會 最高薪10萬！北市就博會釋6000職缺 助勞工獲職場金牌 13:022021/08/02 生活 失智父隨地便溺 女兒女婿將他關陽台疑虐待致死 13:582021/08/02 社會 國民黨魁選戰第4參選人 朱立倫矢言：重拾領導才能改變 10:182021/08/02 政治 嘉義新港水患住戶轟縣長神隱 網PO真相：他站水中說抱歉 22:292021/08/02 社會 貨梯纜線突斷裂 運貨男子墜落一樓 尾椎骨挫傷 17:372021/08/02 社會 社會熱門新聞 「安博盒子」非法侵權 最重2年徒刑50萬元罰金 - 社會 男收1922簡訊費用氣炸狂罵 網一看帳單笑歪：眼睛業障重 - 社會 男女員警巡邏車內玩車震 27秒活春宮片瘋傳警察局長也收到 - 社會 喜美蘇花大清水隧道「逆向高速超車」 特斯拉與死神迎面擦身 - 社會 早餐店奶茶有多恐怖 招牌藏頭4字網笑：別怪老闆沒提醒 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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