台彩今(2)晚間開出第110000061期威力彩，預估頭獎累積獎金上看10億元，有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：10、11、23、25、30、37，第二區獎號為：05。

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