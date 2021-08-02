花蓮縣高中教職員將於4日接種疫苗。（花蓮縣衛生局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣內幼兒園、國中小教職員等均在上月完成專案疫苗接種，唯獨高中教職員及補教人員尚未接獲專案接種通知，隨著中央自購的58.2萬劑AZ疫苗將在4日撥發至各縣市，花蓮縣衛生局也規畫在當天替高中教職員接種，補教人員則需再等候通知。

中央自購的58萬劑AZ疫苗，上月27日自泰國抵台後，預計在4日配發到各縣市，衛生局表示，花蓮縣高中教職員工疫苗接種專案將在同天開打，北中南共分3處接種，北區在國立花蓮高中體育館，中區台北榮總鳳林分院，南區則是台北榮總玉里分院。

花蓮縣衛生局表示，縣內高中教職員造冊人數約1085人，不過先前已有老師藉公費疫苗預約平台完成接種，因此，教育處目前也正統計迄今已有多少高中教職員已完成接種；補習人員因還在與中央協調，待疫苗配發下來，也會以最快速度完成接種。

此外，第4輪公費疫苗花蓮有8895人預約，開打迄今逾5800人已完成接種；由於各地傳出中央撥補疫苗不足，以致第4輪疫苗出現暫停接種，衛生局則表示，縣內疫苗量均足夠提供已預約者施打，鄉親可依預約的時間前往接種。