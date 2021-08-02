東奧賽事掀起觀賞熱潮，不少人使用「安博盒子」等機上盒收看賽事，其中包括藝人陳建州夫妻，掀起「看盜版」爭議，擁有東奧轉播權之一的愛爾達電視臉書官方粉絲頁，更發文痛斥「小偷貨」。主管智慧財產業務的經濟部智慧財產局今（2）日表示，對於製造、輸入或銷售侵權機上盒的業者，最重可處2年以下徒刑和50萬元罰金；不過使用侵權機上盒的觀眾則沒有罰則。

智財局今發佈新聞稿指出，近年來有部分市售的機上盒或APP應用程式，提供了民眾便捷連結侵權網站觀看非法影音內容的管道，而藉此謀取暴利，嚴重損害著作財產權人或合法取得授權的OTT業者權益，進而影響我國內容產業之發展。依著作權法第87條第1項第8款及第93條，違法者可處2年以下徒刑，或科或併科50萬以下罰金。

智慧局說明，以下情況皆為法律規範應處罰的情況：

一、將匯集非法影音網路連結的APP程式（俗稱追劇神器）上架到Google Play商店、Apple Store等平臺或其他網站給民眾下載使用。

二、雖未提供上述非法APP程式，但另以指導、協助或預設路徑供民眾下載使用，例如：機上盒雖然沒有內建上述非法的APP程式，但卻提供指導或協助民眾安裝；或是在機上盒內提供預設路徑，供民眾安裝使用。

三、製造、輸入或銷售載有連結上述非法APP程式的設備或器材，例如：市面銷售內建此類APP程式的機上盒。

至於購買非法機上盒的民眾，依「買方、使用端無罪，賣方、生產端重罰」的源頭管理，因此不罰民眾，就像民眾購買及使用仿冒品不違法，但是製作跟銷售仿冒品就可以依法重罰。

智財局強調，目前已有多起製造非法機上盒案件移送司法機關偵辦或審理中，另智慧局為儘速導正市場合法秩序，也協調網路平臺及販售通路下架非法機上盒，智慧局會再積極加強宣導民眾，多利用合法管道收看東奧轉播支持國手。