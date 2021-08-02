國內大學9月份就要開學，但到目前為止，政府遲遲未提出境外新生入台程序指引，來自香港等地境外生入境無期，陷入焦慮。110學年第1學期國內大學約有1萬1500餘位境外新生，教育部將持續與指揮中心保持聯繫，再決定何時開放境外生入境就學。

教育部表示，考量全球COVID-19疫情嚴峻，Delta變異株持續傳播，指揮中心7月26日宣布持續執行邊境嚴管。因此有關110學年境外學位生入境及相關作業，教育部將循例並以相對過去更為嚴謹的防疫措施進行規劃中，經跨部會協調後將專案計畫提報指揮中心開放境外生來台。

教育部指出，為避免110學年境外生無法於開學前來台而影響其就學權益，各校將和去年一樣啟動學生安心就學措施，由各校就校內特色，提供彈性修業之措施，包括線上註冊、在課程方面有提供上課時間同步遠距教學，異地同步學習教學或延至寒假補課實習等方式因應。