沖繩縣政府不情願地批准為了興建美國軍事基地，搬遷 4萬個瀕危珊瑚群落的計畫。這可能危害當地海洋生態，但是法院裁決難以違背。

星條旗報(Stars and Stripes)報導，日本最高法院裁決，為了美國海軍陸戰隊施瓦布營(Marine Corps’ Camp Schwab)的改造計劃，一條通往海灣的跑道有其必要，，而蓋跑道必需填海，因此要搬移海面下的珊瑚群落。

沖繩縣知事玉城丹尼(原名玉城康裕)表示，「由於司法部門做出的最終決定，縣政府也只能批准這項決定。」

玉城只希望如何對環境衝擊降到最小，他向防衛省轉達移植珊瑚需要仔細小心，不應在颱風或珊瑚繁殖季節移動它們，也不應在海水溫度高的時期移植，儘可能為珊瑚提供最好的生存機會。

沖繩縣反對移植瀕危珊瑚物種的團體曾經向法院提起再議，但是高等法院於7月6日駁回。

環保團體表示，2018 年7月~8月曾嘗試遷移9個珊瑚群，結果死了5個，立即終止相關計畫。

陸戰隊施瓦布營的跑道，是為了普天間基地的遷移而準備。普天間基地位在宜野灣市市中心，當地人口稠密，市民一直希望普天間基地能遷移，於是駐日美軍就計畫遷移到施瓦布營的北部海岸。

跑道興建工作在 2017 年 4 月開始，但成本超支和工程延誤，使得成本從 22 億美元增加到至少 87 億美元，完工日期也會拖延到2030年。

日本政府支持普天間基地的遷移，但是當地政府不希望新基地仍然在沖繩。