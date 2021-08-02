羽球「世界球后」戴資穎在東奧對決世界排名第2的大陸好手陳雨菲，最後替台灣拿下女單第一面銀牌。但是否會選擇退休或出戰下屆奧運，戴資穎表示，想先休息一段時間，未決定未來動向。但是前體委會主委戴遐齡卻表示，她要連署「支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運」。此話一出，被數千名網友灌爆臉書。

前體委會主委 戴遐齡連署「戴資穎再戰2024巴黎奧運」。(圖/翻攝自 戴遐齡臉書)

戴遐齡今(2日)於臉書發文表示，「全國支持戴資穎的好朋友們，戴資穎現在需要的，不是重複播放、討論昨晚發生的事情，而是具體行動支持資穎，繼續努力不懈地爭取2024巴黎奧運羽球女單金冠軍，我們共同參與連署『我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運』」。

不過，連署貼文一出，隨即遭到不少網友和政界人士及網紅批評。多達4千多則留言灌爆臉書。民眾黨公關長吳怡萱留言表示「不要用你的期待去情緒勒索選手好嗎！選手要不要參加是選手的人生，外人沒必要也沒資格介入，支持她就尊重她任何選擇」，民眾黨立法院黨團副主任柯昱安也表示「我支持你代替小戴出戰2024巴黎奧運」。

民進黨立委洪申翰也直言「昨晚是一場『雙方都表現得很精彩的比賽』，不是『發生了什麼事情』」，國民黨花蓮市長魏嘉賢則喊話「支持戴資穎」。脫口秀演員龍龍質疑，「媽呀！情勒王欸」。

也有網友表示，「無論參賽與否她都沒有虧欠任何人，她也不缺一面金牌，難道還須要去符合他人對她奪金的期待嗎？小戴剛比賽完，現在提連署是不是搞錯了什麼？」。