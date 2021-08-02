疫情警戒降級後，許多人都發現自己發胖了，大部分公司在三級警戒期間執行WFH居家辦公，超過2個月宅在家缺乏運動，又暴飲暴食，重回辦公室換上外出服才發現自己身材已經走樣。悠美中醫診所李和蓁醫師分享，如果想要恢復身材，其實不用餓肚子，選擇正確的食物、均衡攝取營養，就能健康的瘦下來。

李和蓁醫師表示，如果想要降低體脂肪，除了做有氧運動外，飲食上可以多吃富含纖維質的食物，菇類方面可以多吃金針菇、雪白菇、白木耳、黑木耳等，蔬菜類則可以多吃綠花椰、萵苣、茼蒿、筍類、豆芽菜等，不但低卡又能增加飽足感，還可以促進排便順暢。

許多人在控制飲食期間容易營養不均衡，李和蓁醫師提醒除了上述食物，還可以多吃黃豆、黑豆、毛豆，以及各式豆類製品，如：無糖豆漿、嫩豆腐等，以補充蛋白質。另外，海藻、海帶、昆布、紫菜也是減肥期間可以多吃的食物，不但熱量低又很營養，尤其是計畫減脂的人，運動搭配飲食控制，將有事半功倍的成效。

很多人減肥總是難以看到成效，因此中途放棄，無法達成理想目標，近年來越來越多人藉由中醫調理身體、養成易瘦體質，李和蓁醫師提到，像是中藥錠、針灸穴位埋線減肥都是常見的做法，先將體質調理好，再搭配消水腫、加速新陳代謝、脂質分解的作用，瘦得健康又漂亮。

悠美中醫減脂茶。（圖／品牌提供）

現代人習慣外食、常有應酬聚餐，蔬菜攝取不足，又不愛喝水，不但易胖又易便秘，李和蓁醫師建議可以讓中醫師評估體質，並飲用具調理效果的茶包，像是含有玫瑰花、陳皮、決明子、山楂、何首烏、黃耆、荷葉、炙甘草的減脂茶，有助於幫助體脂肪減少、增強代謝力、減少腸胃負擔，尤其推薦經前容易煩躁、食慾大增的女性，在家也可以輕鬆養成健康的易瘦體質。