文鐘業親自參與整張專輯作詞、作曲。（CL Creative ＆ Entertainment提供）

前韓國男團「B.A.P」文鐘業近日帶著首張迷你專輯《US》回歸歌壇，日前於韓國音樂節目上打歌，穿著一身酷帥的黑色西裝服瀟灑登場，在完美演出後，文鐘業微笑從口袋掏出一個小手幅，上面寫著「大韓民國選手們❤️加油❤️」為正在參與東奧的選手們加油打氣，俏皮又暖心的舉動讓粉絲大讚。

文鐘業更親自參與整張專輯作詞、作曲，讓大家看到玩家文鐘業與創作藝人文鐘業的不同面貌，專輯中還有粉絲們熱切期待與B.A.P大哥方容國一起合作的〈Photo〉；與實力派R＆B歌手MOON SUJIN參與的〈Find〉，以及和《Show Me The Money》受到注目的Rappper EK參與製作的〈GOUP〉等歌曲，是文鐘業與許多出色的音樂人一同參與製作而誕生的精彩音樂專輯，陣容華麗相當令人期待。

文鐘業今年能量大爆棚，從2月份為人氣劇《哲仁王后》獻聲演劇OST〈Venus〉，接著投入個人首張迷你專輯《US》，展現音樂才子風貌，B.A.P時期就以舞蹈擔當舞藝精湛的文鐘業，同名主打歌〈US〉MV中展現帥氣又流暢的舞蹈姿態，魅力破表，全身散發迷人電力猶如人體行動發電機一舉一動都能電暈粉絲，主打歌發布後受高度矚目，名人好友與粉絲們也紛紛於社群跟進掀起一股〈US〉舞蹈潮炫風。

除了獻上傾力製作的音樂結晶外，專輯內容也誠意十足，韓版專輯中除音樂CD與歌詞本，更豪氣收錄76頁全彩寫真書、折疊海報、明信片、小卡、拍立得等豐富內容讓粉絲珍藏，而為了回饋台灣粉絲，韓國經紀公司BIG OCEAN ENM與CL Creative ＆ Entertainment攜手合作 即日起至CL CNE官網訂購專輯，就能參加台灣獨家限定的「親筆簽名專輯」、「ONLY CL CNE PHOTO CARD」、「親筆簽名拍立得」、「台灣獨家問候影片」等相關的專屬抽獎活動，訂購時間至8月20日截止，相關詳情可洽主辦單位官方臉書查詢。