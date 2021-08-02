運動員訓練多時，為了要在正式舞台好好發揮，從集訓開始就給自己很大壓力的桌球女將鄭先知，內分泌及荷爾蒙都有點有失調，身上明顯可見疹子，讓愛美的她笑說除了在意比賽，也很擔心鏡頭上看起來不好看。

鄭先知透露，大約從6月底、7月初身體開始有點狀況，「就是內分泌失調，賀爾蒙也有點問題，但也可能是因為打了新冠肺炎疫苗影響免疫系統，才會讓身體這樣。」鄭先知笑說，因為內分泌失調，不但身體前後都長了疹子會發癢，這半年也胖了5、6公斤，「就怕轉播畫面看起來不好看。」

這次奧運女團被地主日本擋在8強，未能繼續前進，鄭先知和隊友鄭怡靜、陳思羽都很難過，也稱讚對手有備而來，鄭先知說：「東京奧運延期一年，其實腦海也有很多想像，很可惜經驗不足沒能擊敗勁敵日本，也體認到還有很多進步空間，現在先『下課了』，之後再努力。」

除了團隊一起努力，鄭先知也感謝行政長官們都到球場關心選手，而中華桌球隊女團賽程結束，明天下午1點半（台北時間）男團8強戰要迎戰德國，希望爭取晉級。