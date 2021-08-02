北台灣最大的太子廟桃園護國宮，2日引進球場規格的客製化防疫門，進廟前360度無死角自動化全身消毒，讓信眾更安心。（蔡依珍攝）

北台灣最大的太子廟桃園護國宮，2日引進球場規格的客製化防疫門，進廟前360度無死角自動化全身消毒，讓信眾更安心。（蔡依珍攝）

北台灣最大的太子廟桃園護國宮，2日引進球場規格的客製化防疫門，進廟前360度無死角自動化全身消毒，讓信眾更安心。（蔡依珍攝）

北台灣最大的太子廟桃園護國宮，2日引進球場規格的客製化防疫門，進廟前360度無死角自動化全身消毒，讓信眾更安心，廟方指出，2010年搬遷至現址，陸續借了7000萬改建，光貸款每月就要170萬，加上水電伙食人事等支出又要180萬，三級警戒關廟門2個多月，改為線上祈福，但收入仍剩不到40萬，根本入不敷出，只能吃老本，目前降級不解封，信眾回流仍不到過去1／3，希望落實防疫，讓信眾安心祈福，他們也宣布年度最大盛事「太子忠孝文化季」將取消。

疫情警戒降為二級，宗教場所有條件開放，為確保民眾安全，桃園市護國宮採最高規格防疫措施，要讓信眾安心、放心，有信心，委請廠商比照桃園國際棒球場復賽規格，客製化打造防疫門，信眾經過防疫通道進入護國宮，自動化全身消毒，360度無死角，安全防疫，一門搞定。

護國宮表示，負責製作防疫門的禾豐硬體工程正好是信徒，生產的防疫門最大特色是可依場所設計，附有活動式滾輪，方便推移，可以挑選樣式、色系，搭配場所，為了讓信眾安心入廟拜拜點燈，參考棒球場防疫作為，超前部署，以因應一年一度七夕點燈拜拜人潮。

為了測試防疫門噴霧速度及效果，護國宮2日特地邀請議員段樹文、謝美英見證，謝美英議員長期擔任童心蓮心公益慈善活動主持人，段樹文議員同時身兼八德霄裡玉元宮主任委員，兩人對於護國宮啟用防疫門，高規格因應防範工作，給予認同及肯定。

護國宮表示，配合政府防疫措施，宗教場所有條件開放，不開放遶境、進香及遊行，入廟參拜及8月14日前七夕點燈相關活動皆須保持社交距離及遵守集會活動人數限制。民眾入廟須配合出入口管制，量測體溫、戴口罩等防疫措施，但不開放擲筊。

另外，殿內僅能容納49人，廟方工作人員也在地面標示，呼籲民眾保持社交安全距離，受限室內人數管制，避免廟埕大排長龍，所以廟外中門此參拜點暫時不會撤掉，民眾也可選擇在外參拜。

護國宮指出，年度最大盛事「太子忠孝文化季」往往半年前就要開始籌備，每年由世界各地聚集逾1700位志工加入陣頭訓練，保留傳統又加入創新，也帶動地方經濟，但今年因為疫情，不得不忍痛宣布取消，以防疫為重，廟方仍會舉辦法會為全民祈福。