美國年輕族群新冠疫苗接種率低迷，為提高年輕人注射疫苗的意願，對抗高傳染性的變種病毒，美國各州和地方政府最近招募超過50位活躍於Twitch、YouTube和抖音等社群媒體的網紅，遊說粉絲踴躍打疫苗。

據美國疾病管制暨預防中心(CDC)，在符合接種疫苗資格的各年齡層中，50歲以上族群已有超過3分之2施打疫苗，但18到39歲已注射者不到一半；12到17歲族群更低，約58％尚未打第一劑疫苗。

為了拉高疫苗注射率，美國聯邦到地方政府絞盡腦汁。白宮日前祭出聯邦雇員必須打疫苗，否則得按時篩檢的新規定，拜登總統也呼籲各州政府，發1百美元激勵獎金給願意施打的民眾。多個各州和地方政府則想要透過網紅，宣導其粉絲注射疫苗。

當然天下沒有白吃的午餐，這些擁有5千到10萬追蹤者的網紅，只要向粉絲們宣傳接種疫苗的訊息，每月最多可進帳1000美元(約台幣2萬8千元)。政府希望求助於網紅發布疫苗相關資訊，部分原因是為反擊網路上鋪天蓋地的疫苗接種錯誤資訊、陰謀論和反疫苗主張。

但有年輕網紅低調表示，他們選擇不對疫苗發表任何意見，以免招來政治化的反彈。

史丹佛大學的「網路天文台」研究員迪雷斯塔女士分析，儘管網紅能多少發揮影響力，但他們恐怕無法與大規模的線上運動抗衡。她說，相信疫苗有害者每天都在談論此事，且會卯足全力在社群網站上，透過標記帶風向，並且傳播其理念。