中華代表團近日在東京奧運奪下好成績，選手群表現亮眼，在全台掀起東奧熱，總統蔡英文更頻頻致電恭喜選手。不過，民眾黨發言人楊寶楨發現，近期蔡英文總統的臉書貼文內容，幾乎都是和東奧賽事相關為主，這讓她覺得非常誇張，並指似乎民進黨和蔡英文只剩下關心奧運這件事情可以做。

楊寶楨2日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，並不是說不可以去祝賀選手們在奧運中得獎，但蔡總統和綠營最大的問題是，他們好像只剩下這件事可以做。

楊寶楨指出，大家可以去看一下蔡總統的臉書，而讓她覺得非常誇張的是，這幾天以來，蔡英文的臉書貼文幾乎都是和東奧相關的內容，至於其他的內容，她坦言只對立陶宛捐贈的疫苗到貨比較有印象，不過現在大家最關注的，是地方上的疫苗不夠，而蔡總統也沒有對此在臉書上表態，這麼重要的事情，如果像之前沒有冬奧這種大賽事的情況下，她應該是會被逼著出來表態，並在臉書上發文，然後被洗版，問題是這次有東奧賽事掩護她，變成她可以假裝沒這件事，繼續當體育賽事主播。

楊寶楨認為，最近的氛圍，也會讓像她這樣平常比較少關注體育的人，也去關心賽事結果，她也可能會因為國手們的表現亮眼在臉書上發文，但不會像蔡總統一樣每個選手都關注，同時她也發現有不少想蹭熱度的政治人物因為一些錯誤而翻車。

楊寶楨也說，蔡總統和綠營可以去做這些事情，但不要把其他國家大事拋諸腦後，現在最重要的是疫苗問題，東奧結束之後，接下來民進黨就要面對現實。