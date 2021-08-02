2021年的《財富》世界500強企業排行榜2日出爐，中國（含香港）上榜公司數量達135家，比前一年增加11家，而美國上榜企業為122家，比前一年增加1家。也就是說，中國已連續兩次超越美國，成為上榜世界500強最多的國家。

台灣也有7家企業擠進《財富》世界500強排行榜，分別為鴻海（22名）、和碩（235名）、台積電（251名）、廣達電腦（324名）、國泰金（346名）、富邦金（388名）以及緯創集團（421名），7家企業排名都較前一年提升。

在今年的500強榜單中，日本上榜企業為53家，英國上榜企業為22家，德國上榜企業為27家，法國上榜企業為26家，韓國上榜企業為15家，而印度上榜企業只有8家。

《財富》雜誌自1954年推出全球500強排行榜，歷年都成為經濟界關注焦點。在1997年，中國僅4家企業進榜，即便進入21世紀，中國上榜企業也只有12家。不過，中國企業自此發力，在排行榜中數量不斷增多，先後超越德法英及日本，直到去年超過美國成為世界第一，可以說，這份榜單見證中國企業的成長。