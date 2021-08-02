桃園今年受疫情纏身之苦，年初爆發桃園醫院群聚事件，4月起又接連遇到華航諾富特和雙北疫情事件，三級警戒長達2個月，衝擊消費和就業市場，6月份全國失業率更創下近10年新高，但桃園失業率持平守住，仍為3.93％，為六都中唯一失業率未受疫情影響的縣市。

依據行政院主計總處統計，上半年全國失業率為3.93％，較去年同期3.85％上升0.08％，尤其6月全國失業率飆高至4.80％，桃園上半年失業率則維持和去年一樣為3.93％，且勞動力人口較去年增加4.9萬人，勞動參與率增加2.06％，突破6成、達61.06％，為六都最佳，也高於全國平均59.02％。

就服處指出，疫情期間經濟與就業動能相對疲弱，「桃園紓困10帖」協助民眾及企業對接中央紓困方案，其中受疫情影響的勞工可參加「安心即時上工計畫」，到公部門從事計時工作，幫助減班或放無薪假的市民，從去年4月至7月底共協助4772人上工，上工率達96.6％。

桃園也創全國之先推出「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，針對50歲以上退休或已退出勞動力市場的中高齡者，再就業滿90日就發1萬元就業獎勵金，另外還有「職訓5帖」、「就業3讚」、「尋職2安心」等青年就業方案，加上勞動部「青年職得好評計畫」及「產業新尖兵計畫」，提供超過2350個職場見習機會、最高3萬元的穩定就業獎金及失業青年最高9.6萬學習津貼。

就服處不諱言桃園位處國門之都，疫情下機場經濟停擺，桃園身處海嘯第一排，加上是工商大市，中小企業多，失業率守得艱辛，如今成六都中唯一失業率未受疫情影響的縣市，顯示各項就業紓困及輔導就業轉銜見效，將持續輔導，協助求職者迅速找到工作。