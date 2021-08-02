微風信義—銀座杏子日式豬排，鹽麴棒腰內豬排雙人餐。（微風提供）

雙北餐飲業者明（3日）起終迎來開放內用曙光，百貨業者有的殷切期待，準備再展業績，有的仍保守看待，就怕不慎有員工或顧客確診，又得必須面臨大消毒，暫停營業、內用的流程，且百貨人員因較年輕，仍有多數未打過疫苗。目前新光三越、SOGO、遠百、微風集團、101等主要百貨，皆將配合餐飲內用規範。

SOGO統計，父親節訂位部份，日前就有不少民眾來電詢問，各餐廳詢問人數大概提升2成左右，今（2日）指揮中心公佈政策後，也開始陸續有客人訂位，預計最快明（3日）起才會發酵。而例如中式餐廳也推行個人套餐，若客人還是想吃桌菜，也仍有合菜的選擇，由服務人員先進行分菜再上菜。

微風集團表示，預估在降級及開放餐廳內用後，人潮將回到三級警戒前的8成，微風父親節各餐廳推出的外帶套餐，預約狀況目前大約4到5成，雙北宣布開放內用後，已陸續也接到許多訂位詢問，預估訂位可達8成。新光三越餐廳系統今（3日）才開放民眾訂位。

遠百指出，借鏡先前中南部縣市的開放狀況，觀察來客數尚未有確切的提升，現階段配合指揮中心規範，預計一開始開放，會有5成的客群回流，但暫無法預測父親節用餐狀況。

台北101美食街也調整防疫措施，確實人員分流，也針對商場專櫃人員，推出接種疫苗獎勵辦法，鼓勵專櫃人員於8月底前接種疫苗，降低疫情傳播機會，同時為加速餐飲品牌回溫，商場推出卡友及會員的專屬午茶優惠。