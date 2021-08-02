男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，被北京朝陽警方依法刑事拘留，甚至微博帳號也被消失，沒想到此桃色風波，卻有網友在網路上流傳其他男藝人與吳亦凡同夥，讓林俊傑、潘瑋柏無辜被捲入，讓他們在社群上公開發出律師聲明。

潘瑋柏今(2日)在微博上發文表示：「網絡並非法外之地，每個人都要為自己的言論負責。針對網路上對潘瑋柏先生的一切不實言論，公開澄清致歉我們將堅決維權，並追責到底。」潘瑋柏發律師聲明，請造謠者停止侵權行為，刪除毀謗言論。

潘瑋柏工作室，發出律師聲明。(圖/潘瑋柏 微博)

昨(1日)上海九澤律師事務在微博公開表示: 「本公司接受林俊傑音樂有限公司的委托，就網路用惡意散佈涉嫌侵犯林俊傑先生名譽權、不實言論。」已損害林俊傑的名譽，上海九澤律師事務所接受林俊傑先生授權，已完成相關證據固定，並即刻提起訴訟程式。

上海九澤律師事務的公開聲明。(圖/上海九澤律師事 微博)

許多網友留言表示:「還是先相信潘瑋柏，畢竟是多年老粉，但觸碰法律底線絕不能容忍」、「林俊傑為華語樂壇輸出無數金曲，本人低調不代表可以隨意造謠」、「林俊傑多年來兢兢業業，品行為人都有目共睹，問心無愧！在無數艱難時刻，用音樂帶來了溫暖，這些都是用時間和心血換來的！」支持自己欣賞的藝人。