美國聯準會(Fed)上周公布7月利率決策會議，聯邦公開市場委員會(FOMC)會議內容結論指出，堅持美國物價穩定以及就業市場恢復到疫前水準為目標，疫苗施打率為經濟復甦關鍵，表示只要面臨風險，就會將貨幣政策調整至適合狀態，美國即將公布7月製造業採購經理指數(PMI)，美股3大期指盤前全面走升。美股周一(2日)開盤上漲33.09點、以34968.56點開出，隨後漲勢擴大至175點，電動車大廠特斯拉漲逾3%。

截至台灣時間2日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲175.25點或0.50%、暫報35110.72點；標普500指數上漲22.83點或0.52%、暫報4418.09點；那斯達克指數上漲56.80點或0.39%、暫報14729.48點；費城半導體指數上漲46.44點或1.38%、暫報3402.97點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價上漲3.60%、暫報711.97美元；台積電ADR股價上漲0.93%、暫報117.72美元；聯電ADR股價下跌1.80%、暫報10.34美元。

美國參議院兩黨小組已經於上周日完成5500億美元基建法案文本，取得預計本周將在參議院通關的關鍵一步，這筆資金將用在交通基礎建設以及電動車充電站等設施。

英國《金融時報》報導指出，美國新冠疫苗生產商輝瑞、莫德納已經調漲在歐洲的新冠肺炎疫苗，調漲幅度分別為26% 及 13%。輝瑞股價上漲1.80%、暫報43.58美元，莫德納股價上漲0.099%、暫報353.95美元。