英國政府的「緊急情況科學顧問小組」(SAGE)表示，就目前新冠病毒的變異速度，他們「幾乎肯定」將來必然出現目前所有疫苗都失敗的變種病毒，會引發新一波的全球疫情流行。

CNN報導，該論文的日期是 7 月 26 日，並於上星期五由英國政府發表。雖然論文還未經過同行評審，但是提出的「最壞情況」驅動政府必須有相應的腹案。

論文提到「由於病毒已不太可能從環境中根除，因此變異的病毒將持續出現。演化論告訴我們，對存活有效的變異會逐漸積累，因此現有的幾種疫苗全面失效，將是遲早的事。」

科學家提出的建議，是防疫工作必須持續進行，盡可能減少病毒的傳播，減少出現新的、具有疫苗抗性的變體病毒。

他們還建議，將疫苗的研究重點放在「強化人體鼻腔與喉頭黏膜免疫功能的新疫苗」幾家製造疫苗的公司，已經在進行研究。