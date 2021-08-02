受西南氣流豪雨影響，雲林縣陸續傳出農損災情，至2日止經各鄉鎮市公所查報，包括落花生、西瓜、玉米、甘藷、洋香瓜、香瓜，以及養禽場災損共872萬元，預估豪雨災情仍將持續，水退後災情會更明顯，縣農業處與各公所將持續查報彙整災情。

縣農業處長吳芳銘表示，已通報災損最多為落花生受損面積490公頃、受害程度10％、受損金額466萬餘元；西瓜受損面積66.6公頃、受害程度11％、受損金額117萬餘元；食用玉米受損面積128公頃、受害程度8％、受損金額102萬餘元等，另有元長鄉養禽場損失有色肉雞5000餘隻。

吳芳銘指出，強降豪大雨勢來得快，目前部分排水不易的地區仍有農田和畜牧場積淹水，農民持續抽水搶救，呼籲農民若有災損情形，請立即向所在地公所通報，以利公所了解災損情形，並彙整資料報送縣府後盡速安排農委會現場勘災確認，建議中央公告救助。