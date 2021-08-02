東京奧運棒球項目2日晚間由2支尚未吞敗的球隊正面交鋒，日本隊在延長賽靠著甲斐拓也敲出再見安打，以7比6氣走美國隊，台灣時間4日晚間6點將與韓國隊爭金牌戰門票。

日本此役推出具有7年美職經歷的田中將大先發迎戰美國隊，美國隊則派出光芒3A潛力新秀投手貝茲(Shane Baz)，但雙方先發投手此役都無法投完5局，田中將大先發3.2局用69球，投出6次三振、2保送，被敲6支安打、失3分；美國隊先發投手貝茲則僅投2.2局，被敲5安，投出3次保送、1次三振，失掉2分。

4局下日本靠著保送、觸擊短打及安打追成3比3，但5局換上來的第3任投手青柳晃洋連續被敲2支安打，再被卡薩斯敲出3分炮，讓美國取得6比3領先。5局下鈴木誠也陽春炮追回1分，淺村榮斗、菊池涼介敲安在下一城，5局打完日本以5比6落後。

1分落後的日本在9局下在1出局後靠著保送、安打攻佔一三壘，柳田悠岐敲出二壘滾地球送回三壘跑者，日本將比分追平，也讓比賽進入延長突破僵局制。

10局上突破僵局制，日本後援投手成功守成、沒有失分，下個半局日本先靠成功犧牲短打將跑者送到二、三壘，雖然美國布陣5人在內野，但在比賽後段上場接替守備的甲斐拓也鎖定第1球就敲出右外野再見安打，以7比6氣走美國。

在延長賽落敗的美國落入敗部，將在4日中午11點與多明尼加、以色列之戰的勝方交手，繼續尋求挺進金牌戰的機會。