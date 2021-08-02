連36槓！ 威力彩下期頭獎上看11.5億元 22:062021/08/02 中時新聞網 呂承哲 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩連36槓。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩今(2)晚間開出第110000061期威力彩，預估頭獎累積獎金上看10億元，若有民眾一注獨得，將是今年最高單注獎金。第一區獎號由小至大分別為：10、11、23、25、30、37，第二區獎號為：05。威力彩連36槓，下期頭獎上看11.5億元。 一切訊息請依照台彩網站公布為準。 力拚打破連槓！獎金上看10億元 威力彩頭獎號出爐 戴資穎苦等9年！拿「奧運銀牌」侯友宜回應了 #威力彩 #頭獎 #台彩 #獎金 #獎號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》每4人就有1人在看！小戴奧運金牌戰創有線電視台收視新高 14:092021/08/02 體育 「高雄的女兒」戴資穎東奧奪銀 陳其邁加碼頒84萬獎金 10:292021/08/02 政治 宅出眼球革命 訂閱制時代來了 04:102021/08/02 生活新聞 《集中市場》外資轉買、航運破浪、權王發威 連過三關衝17500 15:082021/08/02 財經 劇場藝術節開跑 彰化好戲連台 04:102021/08/02 地方新聞 姚以緹憶出國比賽只顧看帥哥 04:102021/08/01 娛樂新聞 黃鐙輝《神之鄉》火場重傷 塗假血漿變真掛彩 20:372021/08/02 娛樂 《時來運轉》台灣英雄狂奪牌 運彩將狂送逾8百萬元 17:522021/08/02 體育 市況旺 面板廠資本支出噴發 04:102021/08/01 財經要聞 7、8年級的戀愛教科書！那些年我們一起追的十大純愛系網路作家 10:042021/08/02 社會 戴資穎奪銀後 高虹安發現蔡政府有個大問題 17:292021/08/02 政治 財經熱門新聞 勞保基金不改革再六年破產 民眾應儘速自救 - 財經 - 工商 外資又要玩養套殺？才捧聯電破百目標價 今反手砍4萬張 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 連36槓！ 威力彩下期頭獎上看11.5億元 - 財經 發券五花八門 不如集中振興 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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