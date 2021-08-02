戴資穎昨（1日）在東奧羽球女單金牌戰不敵大陸好手陳雨菲，為台灣摘下奧運第一面羽球女單銀牌。賽後小戴自曝，印度羽球一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）給她大大擁抱，讓她瞬間爆哭，辛度「人美心美」圈粉眾多台灣球迷。不過辛度還有一點遠遠勝過戴資穎，那就是「身價」，2017年她年收入高達2.5億台幣，2019年是富比世女性運動員收入第13名，年收入1.53億元。

戴資穎昨天摘銀後在IG發文：「分享一個小故事，比完賽下來後，我本對自己表現算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉告訴我：『我知道妳很難受，妳已表現很好，只是今天不是妳的局！』然後她把我擁在懷裡說『她都知道。』那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭，真的太難過，因為真的很努力了，再次感謝大家支持與鼓勵，謝謝你們一起陪我走到現在。」。

辛度暖心行為，圈粉台灣球迷無數，也紛紛跑到她的IG留言恭喜她鍍銅。而這名「印度運動女神」還有一點台灣球迷可能不知道，那就是她的身價驚人。

辛度在拿下2016年里約奧運銀牌後，身價報漲，眾多代言找上門，據印度《富比士》統計，她在2016年10月1日到2017年9月30日，賺進5億7250萬盧比（約2億5710萬台幣），排印度名人第13。

而富比世2019女性運動員收入排行榜，辛度排第13名，獎金加代言年收入550萬美元（約1億5359萬台幣），不僅遠勝戴資穎，就連男子羽球名將也望塵莫及。