(23：20更新)中央氣象局持續發布豪雨特報，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今(2日)晚至明(3日)屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。此外，氣象粉專《台灣颱風論壇》指出，位於南海北部的熱帶系統，有很高的機會在明後天成為颱風，預計周四(5日)從台灣西岸掠過，將會帶來更劇烈的天氣。

各地強降雨傳出淹水災情 氣象局最新說明｜2021.08.02

氣象局指出，明天台灣仍在低壓帶內，偏強的西南風持續將水氣往台灣輸送，天氣依舊不穩定，西半部出現陣雨或雷雨、短延時強降雨的機率偏高，其中中部以北、南部山區容易受到風向輻合及地形作用出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率，東半部雖然沒有西半部降雨明顯，但也有局部短暫陣雨或雷雨，並且在午後東半部山區也有大雨發生的可能，各地高溫約30至32度。

豪雨特報。(圖/氣象局)

周三至周六(4日至7日)西南風偏強及低壓帶影響，中南部地區出現陣雨或雷雨的機率仍高，有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區降雨較局部，但也有短暫陣雨或雷雨出現，也有局部較大雨勢發生的機率。

2至3日定量降水預報。(圖/氣象局)

此外，氣象粉專《台灣颱風論壇》今晚指出，聯合颱風警報中心針對華南沿海的熱帶擾動發布熱帶氣旋警報，也就是位於南海北部的熱帶系統，從雷達上看來，低層螺旋結構不錯，且逐漸發展、增強中，有很高的機會在明後天成為颱風，預計周四(5日)至周五(6日)間穿越台灣海峽，從台灣西岸掠過時，將會帶來更劇烈的天氣。

氣象專家賈新興也在臉書提醒，留意第二波的降雨，以及接近颱風等級的熱帶性低氣壓發展趨勢。