中華職業棒球大聯盟 Rakuten Monkeys 專屬啦啦隊「Rakuten Girls」每個女孩啦啦隊女孩都極盡搶眼、充滿活力，而其中被媒體譽為「地表最正」的YURI陳怡叡的第一本寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》終於在今年夏天出版。

打從YURI出道以來，一直有出版社找她出版寫真，加上粉絲也多次敲碗期待能早日看到YURI的書籍作品。但傳統的媽媽總是頭一個站出來反對，顯見對於女兒的寫真尺度非常擔心；基於這點，讓YURI花了很長時間與經紀公司、出版團隊進行多番討論與計畫，最後終於透過品質與尺度的拿捏，成功說服家人這是本不同於一般的寫真書，書中美照在性感中展現健康美麗的體態，並搭配YURI對生活及人生的感悟所撰寫的散文，性感與知性並存，是一本「女生看了也會喜歡」的寫真書。

YURI陳怡叡寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》。（時報出版提供）

全書赴台南古城拍攝

疫情期間無法出國取景，因此全書趕在三級警戒前前往最美古城－台南拍攝，選景與攝影特別避開大家熟悉的景致，帶給粉絲耳目一新的感受。書中照片完整呈現YURI不同於螢光幕前的多種樣貌，無論是可愛、性感或居家生活風，不僅更貼近讀者，也讓人充滿遐想。寫真書因應書中的多元風格呈現，贈送三款版本海報，讓粉絲可以珍藏不同面向的YURI。因目前因疫情還不能辦實體簽書會，為此YURI也預先準備部分簽名版寫真書回饋粉絲。

YURI因為長期在啦啦隊的體能訓練下，只有提前戒醣和冰，輕鬆就能展現鍛鍊有成的勻稱身材。羨煞在場工作人員，就連體力上也異於常人，連續幾天馬不停蹄、早出晚歸的拍攝工作，完全不顯疲態，敬業的配合完成拍攝。

三級警戒期間，喜歡下廚的YURI也都待在新家中自己下廚，當當貓奴，陪伴家人，期間也碰上YURI 生日，不能和粉絲相聚，只能透過網路互動，雖然有點遺憾，但期待藉由這本寫真書也能和粉絲有不一樣的交流，看到不一樣的YURI。

YURI陳怡叡寫真書《與你YURI：陳怡叡的南島寫真》。（時報出版提供）