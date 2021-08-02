東京奧運如火如荼進行中，吸引不少藝人關注賽事，小S（徐熙娣）就多次發文支持台灣選手，未料引發大陸網友不滿，甚至因此丟了4個代言，對此，小S接受媒體訪問，無奈8字回應了。

小S最近瘋奧運，在IG頻發文為中華奧運代表選手加油，更開心喊話：「要邀請所有奧運選手，到家裡一起用餐為得獎慶祝！」沒想到因此登上微博熱搜，不但微博被許多大陸網友湧入大罵，還遭到大陸4品牌終止代言，而據《三立新聞網》報導，小S得知此事，僅以8字回應：「先讓我靜一靜好嗎？」文末還附上1個無奈貼圖符號，看得出心情受到影響。

小S今（2日）遭到4大陸品牌火速切割，連女兒Elly（許曦文）在大陸的代言也受到影響，品牌方皆宣告終止合作或已到期結束，在陸網掀起一陣熱議。

除了代言被撤後，小S的微博仍有人留言謾罵，連IG也被大陸網友洗版，但也有台灣網友留言力挺小S，瞬間成為一片戰場。