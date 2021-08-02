雲林縣消防局「智慧救護新雲林」計畫，到院前緊急救護成果亮眼。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣消防局發展智慧救護新策略，導入雲端生命徵象監測系統，可即時上傳生命徵象數據，讓重度急救責任醫院及消防局醫療指導醫師線上評估患者狀況，並即早啟動創傷小組，讓拯救患者的存活鏈更加穩固，搭配已經推動院前電動骨針應用、雙軌救護等急救方案，已成功救回多名嚴重創傷患者。

雲林縣消防局2日辦理「智慧救護新雲林」到院前緊急救護成果發表記者會，消防局副局長蕭哲明表示，感謝縣內各急救責任醫院以及醫生們為了拯救縣民，不捨晝夜與消防局串聯起來，打造新的緊急救護醫療網。

蕭哲明說，過去以無線電通訊的緊急救療救護，還是可能有通訊上的限制，現在隨著通訊技術的強化，中華電信也協助建構5G系統，讓消防局救護方案再提升1個層級。

台大雲林分院主任江文莒說明，近來台大雲林分院與消防局的到院前急重症合作方案，已經有多名民眾受益，目前台大雲林分院急診部與消防局共同推動新的救援方案，啟動雲端生命徵象監測，搭配各項創傷等急救技術運用，努力挽回更多因嚴重創傷而破碎的家庭。

縣消防局指出，雲林縣近5年人口呈現負成長，每年減少近3000名，對雲林縣造成嚴重衝擊，同時雲林縣高齡人口比例已達19.28％，遠高於全台的16.29％，但醫療可及性卻是全國倒數，因此如何整合醫療資源，讓嚴重創傷等急重症患者快速送往適當醫院，是非常重要的事情。