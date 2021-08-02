國內疫苗供貨近期不穩，先前已經到貨的疫苗已幾乎打完，部分地方政府紛紛宣布暫停施打，也讓外界好奇，疫苗施打相關期程是否會調整延後？衛福部長陳時中表示，目前莫德納疫苗仍有供貨延遲的問題，第五輪還要再等等。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這也是為什麼陳時中突然改口「打第2劑疫苗可以再延後」的原因，光是第1針和第2針出現這樣政策矛盾，大家頭皮就發麻了。

【正常發揮PiMW】20210802疫苗「斷層危機」 8/6全台恐斷貨千萬人第一劑無望！陳時中坦言「第二劑接種時間再延長」

疫情指揮中心指揮官陳時中於下午記者會上表示，第五輪預約的莫德納，主要提供給第1~3類及孕婦打第二劑，大約佔7萬多劑，另有一部份給65歲以上老人，同樣約7萬多劑；剩下的42萬劑則會開放給第9類施打，根據疫苗意願調查顯示，第9類族群中有88萬人想要接種莫德納，但由於數量有限，所以會以年齡作為標準，大概只能打到約50多歲左右。

由於莫德納疫苗數量有限，陳時中表示，目前莫德納第二劑間隔時間為10~12周，但目前在蒐集國際相關資料，提供給專家諮詢小組研究，原則上希望兩劑間隔10~12周，但是不排除再拉長第二劑間隔時間，因為目前主要是希望擴大全民第一劑的疫苗涵蓋率。

【正常發揮PiMW】20210802

郭正亮2日在中天政論節目《正常發揮》中指出，這也是為什麼陳時中突然改口，「打第2劑疫苗可以再延後一點」。他認為，這意思就是未來到貨的疫苗，會先提供給還沒打第一劑疫苗的人「聞香」，像他(郭正亮)自己就還沒打到第一針。這種「相對剝奪感」效應就會開始出現，這也會讓人開始注意第二類疫苗接種人，是不是打第2針了？

但郭正亮強調，第2針讓一到三類的人先打，第一類大家沒話說，第三類孕婦大家也沒話說，第二類憑什麼先打第2針？郭正亮認為，陳時中會這樣說，可能就是他擔心莫德納疫苗會沒貨，大家連第一劑都沒辦法「聞香」，卻讓第二類人先打第2針，這明顯會引起爭論。

最後，郭正亮也說，打過第一劑莫德納疫苗的人只有297萬，大部分都是7月1號到20號打的，所以第二劑就不能拖過10月15號。而且美國CDC曾指出，莫德納2劑接種不能超過6個禮拜，若8月中之後，打過第一劑的人還沒能打第二劑，可能就會有人開始擔心和恐慌，若後續莫德納到貨，政府卻又不給打第2針，還要讓更多人打第1針，光是第1針和第2針出現這樣政策矛盾，大家頭皮就發麻了。