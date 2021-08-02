行政院計畫推出「振興五倍券」，規劃方向大致底定，將採1000元換5000元方案，將參考去年振興三倍券作法，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。民進黨立委高嘉瑜指出，受到今年疫情的衝擊，很多人亟需紓困，他們要的是現金，如果發三倍券或五倍券，然後叫他們去消費，這和民眾是脫節的。

高嘉瑜2日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，其實不只在野黨呼籲，很多民進黨的委員也呼籲發現金，而執政的困境在於目前的預算確實很有限，問題是今年的狀況和去年完全不一樣，去年疫情沒有那麼嚴重，所以發了三倍券，但同樣引來很多質疑。

高嘉瑜指出，今年疫情非常嚴重，所以現在大家急需的就是紓困，以解燃眉之急，而發振興券的意義不同，因為振興券主要是用在餐飲、旅遊等消費性或娛樂性的項目上，雖然這些產業在疫情期間受害最嚴重，但問題是還要自己先掏一些錢出來，再搭配振興券，才能產生加成的效果，這是給有錢有閒的人去做消費使用的，而對於那些生活困難、被紓困排除在外的人，需要的是紓困和現金，而不是拿三被券、五倍券去叫他們消費，這樣感覺跟民眾是脫節的。

高嘉瑜希望政府能看到民眾這一方面的需求，同時也要節省印刷的成本，並思考是不是有其他方式減少行政支出，她更透露，郵務人員因為沒打到疫苗，還集體抗議不想發振興券，這也或是一個問題，且政府如此勞師動眾，可能也無法達到預期效果，她也建議，可以考慮是否運用其他稅收，加碼發放現金，也是一個好的做法。