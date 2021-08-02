先進製程領域進入高資本支出領域，如今僅剩下全球晶圓代工龍頭台積電、南韓科技大廠三星電子，以及今年宣布IDM 2.0戰略的美國半導體巨頭英特爾，近期新公布的財報當中，三星電子2021年的半導體營收小幅度贏過英特爾，再度成為全球半導體營收最高的公司。

據《華爾街日報》報導，英特爾第二季半導體營收196億美元，扣掉已出售的業務部門的貢獻後為 185 億美元，小輸給三星的22.74兆韓圜（約197億美元）。過去30年，英特爾在該行業領域處於霸主地位，只有在2017、2018年記憶體市場火熱之際，三星一度擠下英特爾成為霸主。

產業人士認為，這兩家公司雖然都是IDM廠商，但是核心業務前景不同，三星提供成本便宜、售價也經濟實惠的晶片，其中記憶體更是支撐三星的核心業務，英特爾大多提供高價的處理器晶片，讓雙方的收入出現變化，預料差異定位會持續下去。

英特爾依照過往的數據來看，的確有自豪的資格，但就目前市況來看，英特爾比過往任何時刻都需要金融影響力。英特爾新任執行長基辛格領軍下，正進行一項野心勃勃的戰略策略，也就是跨入晶圓代工領域，並且將先進製程大幅整頓，甚至大量採用極紫外光(EUV)微影設備，但每台設備要價高達1.5億美元，單個設施就要耗資200 億美元。

雖然英特爾在技術上的確是相當強大，甚至有不輸給台積電等對手的實力，但從商業角度來看，台積電目前在晶圓代工領域的市占率高達55%，遠遠超過目前營收第一的三星，該公司市占率僅有17%。

至於市調機構Gartner資料顯示，今年PC與資料中心伺服器處理器銷售預計成長4%，基辛格也坦言，有一部分來自於競爭，其餘還包括產品組合創新，下半年資料中心業務的定價與市占率將回穩，並把所有資源集中，藉此奪回市占率。市場認為，這是在暗示AMD持續搶攻市占率，AMD所採用的台積電7奈米製程，協助AMD能穩定供貨到市場，更讓某些客戶放棄以英特爾的產品當作替代品，協助市占率攻防戰上，有更多籌碼與英特爾較勁。

不過，基辛格也表示，看好英特爾下半年發展，理由是隨著微軟的 Windows 11 操作系統今年晚些時候上市，對於PC需求將保持強勁，讓英特爾可以持續在市場上競爭。