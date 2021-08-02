《湖北新聞》報導，湖北省近日陸續出現外地輸入性新冠肺炎關聯病例。8月2日，湖北省舉行新冠肺炎疫情防控工作會議，湖北省委書記應勇喊出：迅速進入戰時狀態。

湖北省委書記、省疫情防控指揮部指揮長應勇強調，大家要牢記中共總書記習近平日前「針尖大的窟窿能透過陡大的風」的諄諄告誡，立即緊張起來、緊急行動起來，迅速落實「快、狠、嚴、擴、足」的工作要求，採取果斷有力措施，堅決堵住外來疫情輸入，堅決切斷省內疫情傳播。

應勇強調，湖北省要迅速進入戰時狀態，激活各級疫情防控指揮機制，堅持外防輸入、內防擴散，堅持人物地同防、點線面結合， 切實把疫情防控各項措施抓嚴抓細抓落地，不斷鞏固拓展武漢保衛戰、湖北保衛戰決定性成果。

★應勇指出：應對此輪疫情，要把握「快、狠、嚴、擴、足」要求

「快」，就是出手要快、 以快制快、爭分奪秒 ，做到發現快、響應快、決策快、處置快，確保應急響應和處置措施跑在病毒蔓延擴散之前。

「狠」，就是依法依規嚴格管控， 確保在最短時間內切斷傳播途徑。

「嚴」，就是措施要嚴， 確保各個工作環節環環相扣，嚴防死守。

「擴」，就是果斷精准地擴大排查、篩查、管控範圍， 確保不漏過潛在感染者。

「足」，就是保證各類場地、物資、力量準備充足， 堅決做到應隔盡隔、應檢盡檢、應保盡保。

★應勇強調：當務之急、重中之重是堅決快速切斷省內疫情傳播。

要守牢「點」， 已發生疫情的地區，要盡快對重點區域、重點人員、重點場所實行嚴格管控，嚴格落實閉環處置、精准管控、有效救治，加快病毒基因測序，加強病患救治，以最快速度、最短時間、最有力措施把疫情控制、解決在最小範圍，確保疫情不蔓延、不外溢。

要窮盡「線」， 全面摸排病例及其密接者、次密接者的行動軌跡，追蹤溯源，盡早實施有效管控。

要做實「面」， 省市縣各級要堅持立體作戰、聯防聯控，堅決打好打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰。

★應勇要求十項工作：

一、要繼續做好外防輸入工作，嚴格落實國內中高風險地區來（返）鄂人員、外省解除集中隔離後來（返）鄂人員的閉環管理。

二、要繼續做好外防輸入工作， 嚴格境外來（返）鄂人員和冷鏈食品閉環管理，以及對海關入境、機場（境外航班）、定點醫院、隔離場所的閉環管理。

三、嚴格落實國內中高風險地區來（返）鄂人員、外省解除集中隔離後來（返）鄂人員的閉環管理， 通過個人申報和社區管控相結合，全面排查登記、落地查人，確保管控到位。

四、要充分發揮醫療機構、診所等「哨卡」作用， 堅決守住院感防控紅線。

五、要進一步加強社區、重點場所和行業防控管控、服務，對省內中高風險地區的封控措施要嚴格到位。

六、要進一步加強社區、重點場所和行業防控管控、服務， 對省內中高風險地區的封控措施要嚴格到位，黨員幹部下沈、志願服務、社區管理、物資配送要隨之跟上。

七、低風險地區的地鐵、公交、車站、碼頭要嚴格實行「戴口罩、測體溫、亮碼通行」， 娛樂場所、旅遊景點等要預約、限流，養老院、監所等特殊場所要嚴格管控。

八、要嚴控人員流動和聚集， 各地各部門要看好自己的門、管好自己的人，倡導非必要不出省（市、縣）。

九、要做好日常核酸檢測和流調工作準備， 擴大重點人群核酸檢測範圍、頻次，加強流調隊伍建設。

十、要加快疫苗接種進度。