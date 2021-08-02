受西南氣流及低壓帶影響，中央氣象局發布中南部地區豪大雨特報，台中市自昨日凌晨起持續強降雨，導致多處路段積水、路樹倒塌。大坑山區連坑巷、橫坑巷及清水巷等道路多處邊坡土石崩塌，其中連坑巷幾處路面幾乎被土石佔據，阻礙民眾通行，建設局獲報後，立即出動機具至現場清除，在雨勢停歇及確保現場人員安全的狀況下搶通道路，全線預計今（2日）晚通行，守護市民安全。

強降雨致大坑邊坡崩塌 台中建設局迅速搶通 台中市政府提供

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氣象局除發布豪大雨特報外，水利署也針對大肚、龍井區發布一、二級淹水警戒。建設局長陳大田今日上午前往沙鹿區斗潭橋、南屯五權西路中山高橋下涵洞、大肚區華南路與自由路口及烏日南榮路勘查雨情路況，指示應變小組於降雨期間與各單位保持橫向聯繫，落實防災作業，同時請區公所針對易淹水點加強巡守作業，務必將排水溝垃圾樹葉清除，降低淹水可能。

陳大田表示，南勢溪的斗潭路位於沙鹿與龍井區山腳里交界處，是兩里往來重要捷徑，但原道路為僅比河床高約0.5公尺的過水路面，每逢豪大雨水位淹過路面，民眾費時繞路外也常發生落溪意外。市長盧秀燕關心地方通學及多年隱憂，積極與在當地民意代表、居民討論，在齊心努力下啟動斗潭橋闢建工程，今年6月已通車。

陳局長進一步說明，配合水利相關法規提高梁底，且橋下既有過水路面增設安全阻絕、警示與監視器預警系統，今日視察南勢溪因降雨溪水略顯湍急，但因橋梁結構狀況良好，未見過往溪水淹沒情形，有效發揮行車安全效果，讓民眾更放心。

此外，南屯區五權西路中山高橋下容易發生淹水情形，這波雨勢又急又快，短時雨量太大導致部分道路排水溝宣洩不及，但雨勢趨緩後，側溝迅速發揮應有的排水功效，為維持良好排水將落實側溝清淤並加強側溝格柵樹葉垃圾清除。

建設局指出，大肚區華南路及自由路口以往雨勢較大時容易發生積淹水情形，民眾通行不便，建設局今年初完成路口排水改善工程，此次與大肚區長白峨嵋前往現場勘查，但都迅速退水；此外，烏日區南榮路段靠近台1乙線位置，地勢低窪以往曾發生淹水的情況，建設局已著手辦理改善，預計增設排水暗溝等設施，最快9月進場施作。

建設局呼籲，根據氣象局最新預報資料顯示，此波降雨時間預估有後延趨勢，請用路人注意行車安全，如發現道路受阻不通情形，可撥打台中市民一碼通專線1999即時通報。