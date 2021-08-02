中華隊本屆奧運創下史上最佳成績。民進黨今天表示，蔡英文總統上任6年以來體育經費逐年增加。未來，民進黨政府會持續投入資源，改善軟硬體設施，給台灣優秀選手最大的支持，讓大家可以心無旁鶩，為國出賽、為台灣爭光。

民進黨發言人周江杰指出，東京奧運正在如火如荼的進行，截至目前為止，我代表隊已經拿到2金、4銀、4銅，是史上最佳的成績。

他說，在關心奧運比賽，為台灣選手加油的同時，要帶大家來瞭解一下蔡英文總統上任6年以來，在各項體育政策上的措施，包括經費投入、國訓中心等軟硬體翻新、黃金計畫、強化運動科學等重要工程。

周江杰列舉，體育經費從2016年馬英九任內編列的79.83億（不含2017世大運一次性預算）增加到2021年133.93億元，增加了68％；啟動「東奧黃金計畫」，培育潛力選手；改善國家訓練中心軟硬體。

另外也獎勵各級學校聘任專任運動教練，他說，教育部體育署自2017年修改「獎勵各級學校聘任專任運動教練實施要點」後，相較2015年編列的4071萬元，2020年政府編列的經費成長1.85倍，已達1億1606萬元，補助641位專任教練，聘用教練人數也增加了430位。

在選手退役後的保障及協助的部分，政府推出「優秀選手轉任計畫」，就優秀退役選手轉任運動教練，每4年增聘至100名，共編列15.2億元，將至各級學校、基層訓練站擔任運動教練或單項運動協會任職協助推動體育事務。

周江杰表示，政府也規劃獎勵措施，包括國光獎章、國光體育獎助學金；更針對績優身心障礙運動選手及其有功教練，設有獎勵辦法。未來，民進黨政府會持續投入資源，改善軟硬體設施，給台灣優秀選手最大的支持。