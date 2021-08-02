東京奧運桌球女子團體戰台灣隊2日晚間敗給地主日本隊，「桌球一姐」鄭怡靜的父親鄭博文，賽後除肯定台灣3名女將的表現，並強調「這並非終點，而是下次比賽的起點」，期待明年亞運及下屆奧能再創佳績。

鄭博文還感謝教育部體育署、國訓中心對鄭怡靜的後勤支援及相關協助，並代表女兒感激一路走來的貴人。

對於女兒此次東奧的表現，鄭博文也說，鄭怡靜真得很認真，雖然努力替台灣爭取到混雙銅牌，但女單落敗卻成為她最大的遺憾。