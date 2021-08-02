吃甜食或許可以讓人心情變好，不過恐引發更多壞處，外科醫師江坤俊表示，糖吃太多無形中容易誤觸7大地雷，除了容易肥胖、蛀牙，還包括糖尿病、心血管疾病、神經病變、肝癌，甚至恐罹患有「癌王」之稱的胰臟癌；尤其台灣人超愛喝手搖飲，多數市售手搖飲，喝一杯就會超標。

喝手搖飲消暑5地雷熱量爆表 專家示警吃太甜易「癌王」上身｜中時新聞網

江坤俊醫師在《健康2.0》YouTube頻道中解釋，當糖分進入體後，身體會分泌胰島素，無法被消耗的能量就會被轉換成三酸甘油脂儲存起來，長期累積容易導致肥胖，產生代謝症候群與糖尿病，血液中的三酸甘油脂與膽固醇過高，也會產生心血管疾病與脂肪肝，甚至肝癌。

江坤俊指出，近期國內還有研究發現，血糖過高也可能會造成胰臟基因突變，增加罹患「癌王」胰臟癌的機率；此外，長期吃高糖的食物還會產生周圍神經病變，例如糖尿病就會導致四肢周圍感覺神經遲緩。根據世界衛生組織建議的每人每日糖份攝取量，應在總熱量的5%以下，約25公克以下，但多數市售手搖飲可能喝一杯就已經超標。

營養師高敏敏也提醒，身體長期處於高血糖的狀態，容易造成胰臟的負擔，臨床上發現，很多糖尿病患者，都有末梢神經病變；若真的想喝手搖飲，糖分越少越好，可以喝無糖茶，配料則是建議選擇寒天、蒟蒻、仙草、愛玉等熱量較低，對身體也比較不會造成太大負擔。